Juventus-Sassuolo: al via la vendita libera per la prima di campionato

La Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella prima partita della nuova Serie A in partenza ad agosto

La Juventus scenderà in campo nella prima giornata del campionato di SerieA contro il Sassuolo, ospite tra le mura bianconere dell'AllianzStadium. Con la campagna abbonamenti chiusa e le fasi di prelazione passate, la società torinese ha annunciato l'inizio della vendita libera dei biglietti per la gara.

"Ci siamo, manca meno di un mese alla prima gara ufficiale della stagione 2022/23! E il nostro cammino in Serie A inizierà a casa nostra, all’Allianz Stadium.

L’appuntamento è fissato per la sera di Ferragosto, lunedì 15 agosto alle 20:45, quando affronteremo il Sassuolo. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per acquistare il tagliando per la prima partita di campionato!

VENDITA LIBERA

Con la chiusura della campagna abbonamenti, è iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per il match contro i neroverdi, con precedenza ai Member, come sempre. Si potevano acquistare i tagliandi a partire da martedì 26 luglio ed erano acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.

Da giovedì 28 luglio, alle ore 10:00, al via, invece, la vendita libera. Acquista ora il tuo biglietto o clicca qui per tutte le info sul match. JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata.

UNDER 30 E DONNE

In occasione di questa prima sfida di campionato contro il Sassuolo saranno presenti tariffe vantaggiose per gli Under 30 e le donne che potranno, così, usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto. Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni.

OFFICIAL TICKET SHOP P

er accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Vi aspettiamo a casa per vivere insieme la prima notte speciale di questa stagione!" (Juventus.com)