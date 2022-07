Juve, tifosi esaltati dalla mossa di Cherubini: “Se ci riesce diventa…”

Diverse fonti stanno dando il colpo Roberto Firmino per fatto alla Juventus. La difficoltà oggettiva nell'arrivare a Morata, avrebbe spinto la dirigenza piemontese a compiere un blitz per l'attaccante brasiliano dei Reds.

Il centravanti classe '91 è un profilo di altissimo livello. Fino a poco tempo fa era titolare fisso in una delle squadre più forti del mondo. Abbiamo raccolto per voi le opinioni dei tifosi juventini sul possibile acquisto di Firmino, ma non solo, anche su un particolare scambio che Cherubini starebbe provando a concretizzare con il Liverpool. Buon divertimento e buona lettura<<<