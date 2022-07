Calciomercato Juventus – Colpo a sorpresa: 20 milioni e si chiude!

Durante il calciomercato non esistono certezze assolute fino a quando non viene messo nero su bianco e non viene comunicata l'ufficialità di un'operazione. I tanti nomi che vediamo accostati alla Juventus potrebbero arrivare alla corte di Massimiliano Allegri, così come potrebbero arrivarne degli altri, fino ad ora nemmeno considerati.

Il teorema è molto semplice: "Se un affare non si sblocca, è bene virare su altri obiettivi". La Juve sta lavorando da settimane al ritorno di Morata, così come all'acquisto di Paredes dal Psg. Entrambi i calciatori sembravano vicinissimi all'approdo a Torino, ma i club di appartenenza si stanno dimostrando ossi più duri del previsto. Inevitabile che la dirigenza bianconera si guardi intorno per valutare delle alternative. In queste ore ne è spuntata una particolarmente suggestiva, che la Vecchia Signora potrebbe assicurarsi per una cifra molto inferiore al suo reale valore<<<