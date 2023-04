Juventus, il precedente con il Sassuolo dello scorso anno

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i precedenti nei match con il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Esattamente come quello che si giocherà domenica, anche l'ultimo Sassuolo-Juventus si è disputato nel mese di aprile. Nel 2002 si è sceso in campo il 25, stavolta capiterà quakche giorno prima, il 16. Identica la fase del campionato, siamo sempre nel girone di ritorno. L'UNDICI DI PARTENZA Le scelte di mister Allegri, che a Sassuolo ha allenato nei primi passi della sua carriera, sono indirizzate verso un 4-4-2. In porta Szczesny; linea difensiva formata da De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro; a centrocampo Danilo nel ruolo di interno insieme a Bernardeschi, Zakaria e Rabiot; coppia d'attacco composta da Dybala e Morata. Il match-winner è seduto in panchina ed entrerà al minuto 67.