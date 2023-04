Sassuolo-Juventus, la designazione arbitrale: dirigerà Rapuano

I precedenti

Rapuano ha diretto solo 2 partite della Juventus in carriera finora. In entrambe le occasioni però i bianconeri sono riusciti a conquistare la vittoria. Il primo confronto risale ad inizio stagione, quando il fischietto di Rimini ha arbitrato l'andata di Juventus-Sassuolo all'Allianz Stadium, gara in cui i bianconeri si sono imposti 3-0, con la doppietta di Vlahovic e il gol di Di Maria. L'altro incrocio è sempre della stagione in corso in un altro 3-0 in favore della Vecchia Signora in Salernitana-Juventus dello scorso 7 febbraio. Sfida decisa dal duo serbo bianconero Vlahovic (doppietta) e Kostic.