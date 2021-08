Juventus: SOS difesa, le riserve saranno all’altezza?

La brutta sconfitta della Juventus contro il Barcellona ha creato dubbi importanti sulle seconde linee bianconere. Sarano all'altezza?

redazionejuvenews

Alex Sandro, Chiellini, De Ligt e Cuadrado, con il lusso di lasciare in panchina un certo Leonardo Bonucci. La difesa titolare della Juventus è sicuramente una delle migliori Italia, probabilmente anche in Europa. A sollevare alcuni dubbi sono però le riserve, le così dette seconde linee. In una stagione lunga e piena di impegni ravvicinati come quella dei bianconeri avere sostituti all'altezza diventa di fondamentale importanza. Pellegrini, Rugani, Danilo e De Sciglio saranno pronti a prendere le redini della retroguardia della Juventus?

Il problema principale probabilmente saranno i difensori centrali. Bonucci e Chiellini durante l'Europeo vinto dall'Italia hanno dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel loro ruolo, coppia affiatata e impenetrabile. L'età però avanza per tutti, e aumentano gli infortuni. De Ligt è tra i migliori giovani centrali in circolazione, pagato a peso d'oro nell'estate del 2019, presente e futuro della Juventus. Dopo la vendita di Demiral la quarta scelta diventa per forza di cose Rugani, che però ha dimostrato più e più volte di non essere al livello degli altri difensori bianconeri. Anche nella sconfitta contro il Barcellona il centrale italiano è stato tra i peggiori in campo. Ma i soldi non crescono sugli alberi, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come questo, e andare a spendere per comprare il quarto difensore sembra una vera e propria follia.

Discorso leggermente diverso per le fasce, dove Pellegrini, De Sciglio e Danilo non sono sicuramente top player ma che possono rivelarsi giocatori più che sufficienti. All'occorrenza il brasiliano può essere schierato anche come difensore centrale, ma il suo impiego in una difesa a due lascia più di qualche perplessità. Luca Pellegrini è invece un giocatore molto giovane che ha tutto da dimostrare. Al contrario De Sciglio è ormai un veterano, vero e proprio pupillo di Massimiliano Allegri, particolarmente apprezzato per la sua grande duttilità. Nonostante tutto i dubbio iniziale permane e solo il campo saprà dirci se la difesa sarà in grado di reggere anche senza i titolari.