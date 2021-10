Juventus-Sassuolo: Locatelli si prepara a sfidare il suo passato

Juventus-Sassuolo sarà la partita di Manuel Locatelli, che affronterà per la prima volta i suoi ex compagni di squadra

Dopo aver pareggiato contro l'Inter nel derby d'Italia, la Juventus si prepara ad affrontare il Sassuolo. Non sarà una partita facile, contro una squadra che negli anni ha sempre dato del filo da torcere ai bianconeri. Rispetto alla passata stagione, però, c'è un grandissimo cambiamento: Manuel Locatelli non vestirà la maglia neroverde, bensì quella bianconera. Tutti gli occhi saranno puntati sul centrocampista italiano, che per la prima volta affronterà la sua ex squadra. Come reagirà nel vedere i suoi vecchi compagni? Riuscirà ad essere determinante o sarà bloccato dell'emozione e dai ricordi?