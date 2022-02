Juventus-Sassuolo: designato l’arbitrio della sfida

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le partite valevoli per i quarti di Coppa Italia in programma da domani a giovedì

La Juventus ha vinto ieri sera il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si sono imposti per 2-0 contro il Verona tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, grazie ai gol dei due nuovi acquisti, DušanVlahovic e Denis s Zakaria. Con i tre punti di ieri sera, i bianconeri hanno superato in classifica l'Atalanta portandosi al quarto posto, con lo scontro diretto con i bergamaschi in programma domenica sera al Gewiss Stadium, che non vedrà sicuramente scendere in campo il portiere Musso, espulso e quindi squalificato, e l'attaccante Duvan Zapata, ancora infortunato e quindi indisponibile.

Prima della sfida ai neroblu, la Juventus scenderà in campo in CoppaItalia giovedì, nella partita valevole per i quarti di finale della competizione: tra le mura amiche dell'Allianz Stadium la squadra di Massimiliano Allegri sfiderà il Sassuolo, per continuare il suo cammino nella coppa e per continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Una partita secca da vincere, per poi accedere alle semifinali, in programma contro la vincente del match tra Atalanta e Fiorentina.

Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di coppa, che prenderanno in via domani e termineranno giovedì. La partita tra Juventus e Sassuolo verrà arbitrata da Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Il fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti Pganessi e Rocca, quarto uomo Miele. Al VAR agirà Nasca, AVAR a Lo Cicero.

Ecco le designazioni complete per le partite di Coppa Italia.

INTER – ROMA Martedì 08/02 h. 21.00

DI BELLO

GALETTO – VECCHI

IV: GARIGLIO

VAR: PAIRETTO

AVAR: PRETI

MILAN – LAZIO Mercoledì 09/02 h. 21.00

SOZZA

TOLFO – VONO

IV: COSSO

VAR: MASSA

AVAR: BINDONI

ATALANTA – FIORENTINA Giovedì 10/02 h. 18.00

FABBRI

MONDIN – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: GUIDA

AVAR: PERETTI

JUVENTUS – SASSUOLO Giovedì 10/02 h. 21.00

MARINELLI

PAGANESSI – ROCCA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LO CICERO