Santacroce: “Il rinnovo di Dybala era un rischio troppo alto”

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni su Dybala e sul momento negativo del calcio italiano.

Fabiano Santacroce, ex calciatore di Napoli e Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, trattando diversi temi, da Dybalaalla Nazionale italiana. Ecco le sue parole sugli azzurri e sulla causa della crisi del calcio italiano: "E' legato principalmente alle scuole calcio. Bisogna rimodernare quello che è il movimento calcistico italiano. Ci sono troppe situazioni che poi non aiutano i ragazzi a crescere. Ci sono tanti ragazzini che hanno la possibilità di giocare perché qualche genitore fa lo sponsor alla squadra, così come molti altri argomenti spinosi che la Federazione deve controllare e sanzionare. Anche ai miei tempi avevamo qualche ragazzino più agiato, ma se non meritava, non giocava, ora invece lo fanno scendere in campo. Sto notando sempre più nipoti, figli o parenti di allenatori e presidenti e questo ovviamente è allarmante, sicuramente c’è chi tra questi lo merita ma non credo che sia per tutti così. Poco fa mi è capitato che un ragazzo volesse smettere di giocare perché non lo facevano sentire a livello, ci siamo incontrati e l’ho aiutato, ora lo vogliono parecchie squadre."