Bargiggia sulla Nazionale: “Gravina vuole continuare con Mancini”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione attuale del movimento calcio in Italia.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, trattando il tema del futuro della Nazionale italiana. Ecco le sue parole: "Gravina vuole continuare con Mancini, cercando di agevolarne un rinnovamento della Nazionale, così come Mancini fece da Ventura. Credo che la sua esigenza sia quella di fare un'altra rivoluzione. Nulla di ufficiale, aspettiamo domani. Per Sarri c'è il problema del contratto con la Lazio. Credo che Maurizio dovrebbe fare una trattativa per liberarsi con Lotito. Questa è una bella suggestione, ma non penso sia possibile. Mancini è un allenatore che potrebbe andare bene. Non si possono mettere al rogo persone che hanno vinto un Europeo qualche mese fa. Mi sono letto il piano di rilancio che è rimasto sulla carta di Gravina ed è buono. Adesso ci vorrebbe la possibilità di poterlo attuare. Non è facile ma penso che sia stato condizionato anche dalla pandemia."

Sul campionato Primavera: "Io però abolirei il campionato Primavera. Chiederei al presidente federale di fare una battaglia coi club per abolirlo. In altri paesi hanno le seconde squadre. Il campionato primavera lo farei diventare l'Under 18. Come ha fatto la Juventus con l'Under 23. Questo consentirebbe una crescita maggiore dal punto di vista del giocatore stesso. Se lo tieni a 20 anni lì, e gli inserisci pure le retrocessioni, vedi che giocano per non retrocedere e questo non può succedere. E non è colpa della federazione, che lo aveva anche proposto, ma i club si sono rifiutati, tranne la Juve. I club avevano maggiori interessi a restare così. Poi ci vuole un coordinatore dei settori giovanili. Infine coinvolgerei arbitri e allenatori. Il campionato italiano è fatto da gente che cammina, non che corre."

Sull'indice di liquidità: "L'indice di liquidità, negli ultimi anni è esistito solo per fare mercato, ora è stato inserito per l'iscrizione in campionato. Gravina vorrebbe trovare un indice tra lo 0,6 e 0,7, mentre i club lo vorrebbero massimo allo 0,5. Cos'è? È un parametro che dimostra quanto un club è in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Se è lo 0,6, vuol dire che gli attivi del club devono essere in grado di coprire almeno il 60% delle spese. Se non puoi coprirlo non puoi iscriverti al campionato. C'è una battaglia tra club e Federazione, perché i primi non vogliono rinunciare alle loro spese. Questo indice viene calcolato sull'attività degli ultimi 12 mesi."