Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni

La squadra bianconera scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la decima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questo pomeriggio dalla sfida contro la Sampdoria, in programma alle 18 tra le mura amiche dell'AllianzStadium. La sfida, penultima di campionato prima della sosta, arriva a pochi giorni dalla delicata partita contro il Villareal, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League: dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Massimiliano Allegri è costretta a vivere per passare il turno, con il tecnico che però, anche in conferenza stampa, ha voluto focalizzare tutta l'attenzione sulla partita di oggi pomeriggio.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato anche della salute della squadra e dei suoi giocatori, alcuni dei quali ancora indisponibili, altri che hanno finito la stagione e si rivedranno il prossimo anno: Chiesa, KaioJorge, e probabilmente McKennie, torneranno in campo con la nuova stagione, ed oltre a loro il tecnico toscano dovrà fare a meno anche di Chiellini, Bonucci e Dybala, ancora alle prese con i loro guai fisici. Recuperati, ma difficilmente giocheranno più di uno spezzone di partita, De Sciglio e Alex Sandro, con l'allenatore della Juventus che ha aggregato alla squadra anche i giovani Stramaccioni, Moretti e Akè, anche per far fronte all'assenza di Bernardeschi per squalifica.

Con pochi giocatori a disposizione e molti non al meglio, davanti a Szczesny la difesa dovrebbe esser formata da Danilo e Pellegrini sulle fasce, con Rugani e De Ligt al centro. A centrocampo dovrebbero agire in tre, anche se poi potrebbero diventare quattro con l'abbassamento di Cuadrado, e dovrebbero essere Rabiot, Arthur e Locatelli, con in avanti Morata e Kean insieme appunto a Cuadrado. Quella di oggi potrebbe quindi essere la prima partita in cui il nuovo attaccante bianconero Dusan Vlahovic partirà dalla panchina.

SAMPDORIA (4312): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella

JUVENTUS (433): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata