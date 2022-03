Verso Sampdoria-Juventus, i convocati bianconeri: due in, sette out!

La Serie A è ormai agli sgoccioli: soltanto dieci partite al termine di questa entusiasmante stagione. In testa alla classifica Milan, Inter e Napoli si contendono con lo Scudetto, con la Juve che le segue a ruota. Bianconeri che sabato alle...

Nonostante i due ritorni in difesa, Massimiliano Allegri dovrà quindi fare ancora i conti con diverse assenze: scelte di formazione quasi obbligate. Oggi in conferenza stampa l'allenatore bianconero ha rivelato: “Devo decidere perché qualcuno ha bisogno di riposare. Sta mattina quando segnavo i convocati dicevo "Ma siamo troppi oggi". Cuadrado è a posto, o gioca lui o gioca Aké. Domenica Chiellini se tutto va bene sarà con la squadra e speriamo di averlo per mercoledì, Bernardeschi rientrerà. Quando sta per arrivare la Champions è come il miele, arrivano tutti. Danilo domani giocherà, tra l'altro se non sbaglio dovrebbe fare 100 presenze con la Juventus. De Sciglio si è messo a disposizione dopo questo problema al ginocchio e ora sta meglio, Alex Sandro sta bene ma non ho ancora deciso. Vlahovic? Decido domani". Il giovane Akè potrebbe quindi avere una nuova chance da titolare: riuscirà ad impressionare?