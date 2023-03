Verso Juventus-Sampdoria: i possibili protagonisti del match

Questa sera all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno i blucerchiati: ecco quali sono i numeri e le statistiche sui singoli in campo

redazionejuvenews

Stasera alle 20:45 i bianconeri sfideranno la Sampdoria all'Allianz Stadium. Il sito ufficiale della Juventusha fornito i numeri sui protagonisti della sfida. L'approfondimento: "Dusan Vlahović non va a segno da quattro gare consecutive in Serie A, tutte disputate dall’inizio: l’attaccante della Juventus non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenze consecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana (settembre 2018).

Dusan Vlahović ha realizzato cinque gol in sette gare contro la Sampdoria in Serie A, tutti con la maglia della Fiorentina: infatti, da quando veste la maglia della Juventus (gennaio 2022), la squadra blucerchiata è quella contro cui ha disputato più minuti nella massima serie senza segnare (115 minuti come contro il Monza).

Tutti e cinque i gol in questa Serie A di Adrien Rabiot sono arrivati all’Allianz Stadium: il francese è il centrocampista che ha segnato di più nei maggiori cinque campionati europei tra quelli che contano il 100% dei propri gol in match casalinghi (cinque).

Adrien Rabiot, grazie ai sette gol a cui ha preso parte nelle prime 21 presenze in questa Serie A (cinque reti e due passaggi vincenti), ha già stabilito il proprio record di reti in cui è stato coinvolto in un singolo torneo dei maggiori cinque campionati europei. Il centrocampista, a segno nelle ultime due gare giocate in casa, potrebbe riuscire a segnare almeno una rete per tre incontri interni di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta.

Paul Pogba, subentrato nelle ultime due gare di Serie A contro Torino e Roma, potrebbe tornare a giocare una gara da titolare nel massimo torneo italiano per la prima volta dopo 2493 giorni, ovvero proprio da Juventus-Sampdoria del 14 maggio 2016.

La prima rete in Serie A di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus è arrivato proprio contro la Sampdoria, nel 3-2 del 26 settembre 2021: quella rimane anche una delle sole due gare di Serie A in cui il centrocampista italiano ha sia segnato che servito un assist vincente (l’altra è Sassuolo-Chievo del 4 aprile 2019).

Leonardo Bonucci ha segnato tre gol contro la Sampdoria in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio (tre anche contro la Lazio) - due di queste reti sono arrivate nelle sue tre sfide più recenti contro i blucerchiati.

Juan Cuadrado, a segno nell’ultima gara interna contro il Torino, potrebbe trovare la via della rete per due incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2017 (reti contro SPAL e Benevento in quel caso).

La prossima sarà la 150ª presenza in Serie A per Daniele Rugani: in questo campionato il difensore ha giocato quattro partite, due delle quali dall'inizio del 2023 (contro Udinese e Spezia).

Il primo gol in Serie A di Abdelhamid Sabiri in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus, nella sconfitta dei blucerchiati al Ferraris del 12 marzo 2022 (3-1): il gol realizzati dal classe ’96 è stato l’ultimo subito su calcio di punizione diretto dai bianconeri nella massima serie.

Il prossimo sarà il 50° gol per Manolo Gabbiadini con la maglia della Sampdoria, considerando tutte le competizioni; tra i giocatori attualmente in rosa, solo Quagliarella (105) ha tagliato questo traguardo con i blucerchiati. L’attaccante ha già realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo, entrambi nel 2014 e all’Allianz Stadium.

La Juventus potrebbe diventare solo la terza squadra contro cui Filip Djuricic trova il gol in Serie A con due maglie diverse dopo Milan e Bologna: il centrocampista blucerchiato ha realizzato una rete contro i bianconeri in carriera nel massimo campionato (con la maglia del Sassuolo, nel 3-3 del 15 luglio 2020).

Fabio Quagliarella ha segnato quattro gol contro la Juventus in Serie A, ma nessuno nelle ultime sette partite - in bianconero ha disputato 84 partite nel massimo campionato, realizzando 23 reti.

Nella stagione 2016/17 Tomás Rincón ha giocato 13 partite con la maglia della Juventus in Serie A, collezionando solamente un assist".