Juve-Sampdoria, sfida a distanza tra bomber a secco: Vlahovic si sbloccherà?

La Juve si prepara a sfidare la Sampdoria, peggior attacco d'Europa: sfida a distanza con Vlahovic, a secco da quattro partite

redazionejuvenews

La Juve si prepara a sfidare la Sampdoria, in un match che dovrebbe essere alla portata dei bianconeri. Almeno sulla carta. I blucerchiati sono infatti ultimi in campionato, con il peggior attacco d'Europa: appena 11 gol segnati in 25 partite giocate. E pensando che la Juve ha la terza miglior difesa della Serie A, il gioco sembra fatto.

Il problema è che se da una parte la squadra di Stankovic ha problemi a segnare, dall'altra Allegri senza Kean, Milik, Di Maria e Chiesa dovrà affidarsi al solo Vlahovic. Il bomber serbo sta attraversando una fase molto complessa della stagione. "Dusan è completamente guarito - ha detto Allegri in conferenza stampa. Giovedì l'ho tolto, Di Maria stava facendo bene e Chiesa poteva essere un'arma in più e poi visto che Dusan sarebbe stata l'unica punta per domani. Sono contento della prestazione fatta e fisicamente sta molto meglio. Sono molto fiducioso, i giocatori passano da momenti così, soprattutto gli attaccanti che vengono giudicati per i gol. Io credo che tecnicamente abbia fatto delle buone partite".

A favore del classe 2000 potrebbero esserci le statistiche: "Dusan Vlahovic non va a segno da quattro gare consecutive in Serie A TIM, tutte disputate dall’inizio: l’attaccante della Juventus non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenze consecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana (settembre 2018)".