Verso Juventus-Sampdoria: il momento delle due squadre

Oggi alle 20:45 all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno l'ultima in classifica: ecco come arrivano al match di stasera le due squadre

redazionejuvenews

Oggi alle 20:45 i bianconeri affronteranno la Sampdoria. Il sito ufficiale della Juventusha analizzato il momento delle due squadre. Il focus: "La Juventus ha perso l’ultima gara in Serie A (0-1 vs Roma) e sotto la guida di Massimiliano Allegri solo tre volte ha incassato due sconfitte di fila in campionato, di cui due dal suo ritorno in bianconero la scorsa stagione (settembre 2021 e ottobre 2021).

La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima giornata di campionato e in Serie A non resta per due gare di fila senza segnare da novembre 2012 - 0-0 vs Lazio e 0-1 vs Milan in quel caso.

La Juventusha incassato sette reti negli ultimi quattro incontri interni di campionato, tanti gol subiti quanti nelle precedenti 12 gare di campionato.

I bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime 16 partite interne (10V, 5N) di campionato, tenendo la porta inviolata nel 50% di queste sfide (8/16).

La Sampdoria ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di campionato (2P), tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 24 partite nella competizione (4V, 17P).

La Sampdoria non ha trovato il gol nel 64% degli incontri giocati in questa Serie A (16/25): i blucerchiati sono sia la squadra che in percentuale che in assoluto ha registrato il maggior numero di partite senza gol all’attivo nei maggiori cinque campionati in corso (64% - 16/25).

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Salernitana al Ferraris nell’ultimo turno di campionato, i blucerchiati potrebbero mantenere la porta inviolata per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021 (successi contro Udinese e Parma in quel caso)".