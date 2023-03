Juve, da Di Maria e Chiesa fino a Milik: il punto sugli infortunati

In una stagione fatta di passi false, vittorie, rimonte e penalizzazioni, in casa Juve c'è però una costante: l'infermeria è sempre piena. I bianconeri si preparano a sfidare la Sampdoria, ma chi sarà a disposizione di Allegri? Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore bianconero ha detto: "Rientrano De Sciglio e Iling. Milik speriamo di averlo con l'Inter, Chiesa non ha niente ma ha questo fastidio e domani non ci sarà ma speriamo di riaverlo giovedì. Di Maria invece a completo riposo e giovedì sarà a disposizione".