Juve, Cassano critico: “Vlahovic? Io preferisco Morata”

Intervenuto sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha mosso una pesante accusa nei confronti di M assimiliano Allegri : " Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. Morata? È un campione, ma fa il terzino. Ad inizio stagione io scelgo tutta la vita lui rispetto a Vlahovic. Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale, il Brasile. Ora Allegri dice che 'si sbaglia tanto a livello tecnico', ma quale tecnico? Ormai ho usato tutti i miei aggettivi, non so più cosa dire e non ce l'ho con la Juve o con Allegri, a me piacere vedere il calcio giocato bene. Vlahovic? È arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, non fa neanche un tiro in porta. La fortuna della Juve è che l'Atalanta ha mille problemi, altrimenti non arrivava neanche quarta".

L'ex attaccante negli ultimi mesi ha mosso critiche molto pesanti nei confronti del tecnico bianconero, accusato di prediligere un gioco troppo difensivo. A Cassano il corto muso proprio non piace. Ma da qui a dire che Morata sia meglio di Vlahovic c'è però una bella differenza. L'attaccante spagnolo e il bomber serbo hanno caratteristiche molto differenti tra loro e forse per numeri ed età l'ex Fiorentina è superiore. E' anche vero che il gioco di Allegri non aiuta gli attaccanti e per questo contro lo Spezia Vlahovic per la prima volta in Serie A ha chiuso una partita con zero tiro in porta. Non per questo il suo valore può essere messo in discussione.