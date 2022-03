Juventus, come si stanno comportando i calciatori mandati in prestito?

La Juventus ha diversi giocatori in prestito per l'Italia e l'Europa. Ma questi calciatori verranno riscattati dai rispettivi club?

La Juventus , oltre alle operazioni in entrata, nelle ultime sessioni di calciomercato ha dovuto snellire la rosa, divenuta troppo lunga e piena di giocatori. Alcuni calciatori sono stati venduti a titolo definitivo, mentre altri sono stati mandati in prestito, con operazioni poi finalizzate all'acquisto definitivo a giugno o nella prossima stagione. Infatti, è bene sempre ricordarlo, il bilancio della Vecchia Signora, non è dei migliori, come certificato anche dal monitoraggio della UEFA sul mancato pareggio di bilancio di Madama nelle ultime stagioni.

Il club bianconero ha attualmente mandato in prestito 12 giocatori, ma diversi sono in prestito secco, come Rovella, Gatti o Fagioli. Tra quelli che potrebbero fruttare un'interessante cessione economica c'è sicuramente Merih Demiral, attuale difensore dell'Atalanta. Il turco sta fornendo buone prestazioni e la Dea potrebbe riscattare l'ex Sassuolo per una cifra vicina ai 30 milioni. Kulusevski, salutato poche settimane fa, adesso sembra un altro calciatore al Tottenham, ma l'accordo è in vigore per due anni, quindi è ancora presto per parlare di riscatto. Ramsey, trasferitosi ai Rangers, sta giocando pochissimo in Scozia e con tutta probabilità tornerà a Torino nella prossima estate, per poi cercare una nuova collocazione. Situazione simile per Ihattaren, che adesso gioca nell'Ajax, dopo l'esperienza fallimentare alla Sampdoria. L'ex PSV, però, non ha ancora esordito con la maglia dei Lancieri.