Juventus, contro la Sampdoria Allegri punta tutto sulle fasce

Per la Juventus vincere contro la Sampdoria sarà di fondamentale importanza. Massimiliano Allegri si affiderà a Chiesa e Bernardeschi

redazionejuvenews

Vietato sbagliare, questo è il diktat che da diverse settimane viene associato alla Juventus. Dopo il disastroso inizio di stagione, i bianconeri non possono più perdere. La sofferta vittoria contro lo Spezia è stato il primo, piccolissimo, passo nella direzione giusta. Dopo alcuni anni in cui la dirigenza bianconera era alla ricerca del bel gioco, ora l'importante è vincere. La distanza dai primi in classifica è ampia, ma la Juventus ha ancora tempo per recuperare il terreno perso e inserirsi nella corsa allo Scudetto. Il prossimo avversario sarà la Sampdoria, una squadra che sulla carta si presenta come abbordabile, ma che non deve essere sottovalutata.

Alcune settimane fa, infatti, i blucerchiati hanno messo in seria difficoltà l'Inter, una delle principali candidate al titolo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà quindi prestare la massima attenzione, senza mai abbassare la guardia. Il tecnico bianconero si affiderà ai migliori uomini a disposizione, senza stare tanto a pensare al turnover in vista della partita di Champions League contro il Chelsea. Perdere punti contro la Sampdoria, infatti, sarebbe gravissimo e metterebbe definitivamente a rischio il campionato della Juventus. Oltre a Dybala e Morata, i bianconeri si affideranno a Chiesa e Bernardeschi per sfondare la retroguardia avversaria.

In estate i due esterni italiani sono stati protagonisti nell'incredibile vittoria dell'Europeo con l'Italia di Mancini, e oggi proveranno ad essere decisivi anche contro la squadra di Roberto D'Aversa. Chiesain particolare è uno degli uomini più in forma in casa Juventus, la vera star di questo inizio di stagione. Tanta classe e grinta agonistica, questi sono i segreti del fuoriclasse bianconero, che dopo il gol all'ultima giornata, oggi vorrà rifarsi. Bernardeschi, invece, non ha trovato molto spazio nella Juventus e vorrà sfruttare l'occasione per convincere l'allenatore della sua importanza all'interno della squadra. Saranno i due esterni a sbloccare il risultato?