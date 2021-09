Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: Chiesa c’è, dubbi in attacco

A poche ore dall'inizio di Juventus-Sampdoria, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Diversi dubbi di formazione in casa Juventus, con Massimiliano Allegri che dovrà cercare di schierare la miglior formazione possibile, senza però dimenticarsi del turnover. I bianconeri scenderanno in campo con l'ormai consueto 4-4-2, con Perin in porta, vera sorpresa di giornata. Il portiere italiano dovrebbe partire titolare al posto di Szczesny. Un turno di riposto per il numero uno bianconero, quindi, nessuna bocciatura. La difesa sarà composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo spazio Locatelli e Bentancur, quest'ultimo in ballottaggio con Ramsey. Chiesa e uno tra Bernardeschi e McKennie agiranno sugli esterni, con Dybala e Morata tandem d'attacco. Il fantasista argentino è in ballottaggio con Kulusevski per una maglia da titolare, ma per il momento parte in vantaggio sul talento svedese. In panchina Kean è pronto a subentrare a partita in corso.