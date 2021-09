Moggi: “Contro lo Spezia ho visto una Juve impaurita”

L'ex amministratore delegato ha parlato della Juve

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in campionato, la Juventus ora va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva contro la Samp, soprattutto per cercare di ristabilire una condizione mentale che in questo momento sembra giocare brutti scherzi al club della Continassa. Nella partita contro lo Spezia infatti, si è vista una squadra ben organizzata e senza pressioni fino al momento in cui conduceva per 1-0, ma dal momento in cui si è ritrovata a rincorrere, ecco che i timori e le insicurezze stavano prendendo la meglio sui ragazzi di Allegri.