Verso Juventus-Salernitana: tutte le stats in vista del match

redazionejuvenews

In vista del match tra Juventus e Salernitana la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla partita: "La Juventus ha subito soltanto un gol in cinque sfide contro la Salernitana in Serie A TIM: quello di Marco Di Vaio, il 2 maggio 1999, che ha regalato ai campani l'unico successo contro la Vecchia Signora nel massimo campionato - completano il quadro tre vittorie dei bianconeri e un pareggio.

La Juventus ha vinto entrambe le sfide giocate in casa contro la Salernitana in Serie A TIM, con un punteggio complessivo di 5-0; tra le avversarie contro cui non hanno ancora subito gol nelle gare interne, soltanto contro il Crotone i bianconeri vantano un punteggio complessivo migliore (9-0 in tre incontri).

In questa stagione la Juventus ha perso allo Stadium contro l'Empoli (0-1 il 28 agosto); nella sua storia, la squadra bianconera non ha mai incassato due sconfitte interne contro squadre neopromosse nel corso di un singolo massimo campionato italiano.

La Juventus è imbattuta da 32 partite di Serie A TIM contro squadre che iniziano la giornata di campionato nelle ultime tre posizioni in classifica (28V, 4N); l'ultima sconfitta risale infatti all'8 maggio 2016: 1-2 contro l'Hellas Verona (ultimo in classifica), in cui per i gialloblù andarono in rete Viviani e Luca Toni, nell'ultima partita della sua carriera.

La Juventus è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei imbattute dall'inizio dello scorso dicembre, insieme al Siviglia; nel parziale la Vecchia Signora ha conquistato più punti di qualsiasi altra squadra di Serie A TIM, 32 in 14 partite (2.3 a partita), dopo averne raccolti 24 nelle prime 15 (1.6).

La Salernitana è la squadra di questo campionato che attende da più tempo un clean sheet (20 partite consecutive con almeno un gol subito); in generale, i granata hanno tenuto la porta inviolata soltanto una volta in questa Serie A TIM (1-0 v Genoa, lo scorso 2 ottobre), mentre nei cinque maggiori campionati europei ha fatto peggio solo il Bordeaux (zero).

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Salernitana nella Serie A TIM 2021/22: 22 reti, due in più di quelle realizzate da Dusan Vlahovic finora (20); dall'altra parte, la Juventus conta 45 marcature nel torneo in corso: meno di qualsiasi altra squadra nella metà alta della classifica e record negativo per i bianconeri a questo punto della stagione dal 2010/11 (43 in quel caso).

Dopo essere rimasto a secco di gol nelle sue prime 12 sfide di Serie A TIM contro squadre neopromosse, Dusan Vlahovic ha realizzato 10 reti nelle otto più recenti (inclusa una doppietta contro la Salernitana a dicembre, con la Fiorentina); con un gol, l'attaccante della Juventus eguaglierebbe Adem Ljajic (48 reti) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A TIM, dietro soltanto a Dejan Stankovic (51).

Dopo le tre reti segnate tra Spezia e Sampdoria, Álvaro Morata potrebbe trovare il gol in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A TIM; l'ultima volta in cui l’attaccante della Juventus ci è riuscito in campionato risale al novembre 2019, quando andò a bersaglio in quattro gare consecutive con la maglia dell'Atletico Madrid". (legaseria.it)