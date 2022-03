Orrico: “Vlahovic è più forte tecnicamente di Osimhen”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex allenatore dell'Inter ha parlato dei vari temi del campionato e anche del centravanti bianconero.

redazionejuvenews

La Serie A è combattuta come mai era stata negli ultimi anni. Le squadre continuano ad alternarsi in testa e i distacchi cambiano continuamente. E la stessa cosa vale per i piazzamenti europei e la lotta per la salvezza. Insomma, un campionato che fornisce tanti spunti di riflessione. A parlarne oggi è stato anche Corrado Orrico. L'ex allenatore dell'Inter è stato infatti intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha detto la sua su diversi temi.

Si parte ovviamente con l'incerta e appassionante lotta Scudetto. Ecco la sue parole: "È difficile dire chi sia la favorita, io spero che possa essere il Napoli a vincere il titolo. Spalletti è un allenatore molto bravo, ma per gli azzurri sarà difficile perché Inter e Milan sono due concorrenti agguerrite. Spalletti mi ha sempre dato l'impressione di essere uno sciamano, si è inventato la gestione della squadra in maniera molto originale. È bravissimo, riesce sempre a tenere sotto controllo le insidie". Sul Milan capolista e sul suo leader dice: "Ibrahimovic ha avuto uno scopo. Pioli è una bravissima persona, ma gli manca un po' di temperamento. Una bomba come lo svedese è stata un inserimento fondamentale. È complementare al tecnico rossonero".

Sulla sua ex Inter invece dice: "Ha qualcosa in più nella rosa, ma Lautaro è appannato da un po'. Ritrovare l'argentino sarebbe fondamentale per lo Scudetto. Quando non c'è Brozovic è un problema, è l'anima e il cervello della squadra. La gara con la Fiorentina sarà complicata. I viola sono una squadra difficile da affrontare: a volte Italiano sorprende gli avversari con partite inaspettate".

In molti poi negli ultimi tempi stanno confrontando due grandi giovani attaccanti della Serie A: Vlahovice Osimhen. E anche Orrico ha la sua idea a riguardo: "Il centravanti della Juve è più forte tecnicamente, quello del Napoli è un "animale incontrollabile". Tra i due prenderei Vlahovic".