Juventus-Salernitana 2-0: Vlahovic e Dybala stendono i granata

Nella trentesima giornata di Serie A la Juventus affronta la Salernitana all'Allianz Stadium. I bianconeri si schierano con il 4-4-2, solito modulo proposto da Massimiliano Allegri. In difesa torna Chiellini dal primo minuto, al suo fianco il titolarissimo De Ligt. Viene avanzato a centrocampo Danilo, che farà coppia con Arthur, sulle corsie esterne Rabiot e Cuadrado. Il tandem offensivo sarà composto da Vlahovic e Dybala, che ha vinto il ballottaggio con Morata e Kean. Gli ospiti rispondono con un modulo speculare, Fazio guida la difesa, a centrocampo Perotti torna per la prima volta dal 1' da quando è in granata, mentre Verdi va in panchina. Bonazzoli e Djuric avranno il compito di far male alla Vecchia Signora.

La Juventus parte subito forte e al 5' minuto va in vantaggio: Cuadrado sfonda sull'out destro, imbucata per Vlahovic che fa la sponda per Dybala, sterzata dell'argentino, sinistro e 1-0 per i padroni di casa. I bianconeri spingono sull'acceleratore e sfiorano il raddoppio prima con la Joya e poi con l'ex Fiorentina, ma entrambi davanti a Sepe non riescono a concretizzare le due occasioni. Alla mezz'ora però il serbo, dopo un preciso cross di De Sciglio, colpisce di testa e sigla il 2-0 per la Vecchia Signora. Prima del duplice fischio dell'arbitro anche la Salernitana si fa vedere con un tiro da fuori di Bonazzoli, di poco a lato.

Il secondo tempo inizia con ritmi decisamente più bassi, anche se la Juventus si rende pericolosa con De Ligt, che tira da dentro l'area, ma Sepe si fa trovare pronto e respinge. La Salernitana, più viva nella ripresa, si fa vedere con Verdi, che dal limite, impegna Szczesny, abile a deviare in corner. Poco dopo, Vlahovic ha anche l'occasione per il tris, ma il suo tiro viene deviato dal portiere dei granata. Gli ospiti però non si arrendono e creano un'altra azione da rete: Djuric fa la sponda per Bonazzoli, che calcia in porta, ma il portiere polacco risponde ancora presente. La Juventus vince ancora e va a meno uno dall'Inter, i campani invece rimangono ultimi in classifica.