Calciomercato Juventus / Voce folle: “Ora si pensa ad un colpo pazzesco”

Che il calciomercato sia uno dei temi principali di casa Juventus in questo momento, lo avevamo già capito. Anzi, ve lo avevamo anticipato già qualche settimana fa che questo sarebbe stato un periodo di fermento. La Juve sta lavorando sottotraccia, cercando di anticipare i tempi e arrivare all'estate assolutamente preparata.

E occhio perché, oltre ai tantissimi nomi noti che stanno circolando ormai da giorni in orbita bianconera, non si possono neanche escludere alcune sorprese. Che, in alcuni casi, potrebbero addirittura essere davvero clamorose.