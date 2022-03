Juventus, Rovella è in difficoltà, ma il futuro non si discute

Rovella non sta vivendo un momento felicissimo, ma la Juventus ha tra le mani comunque un grande prospetto da sfruttare al meglio.

La Juventus ha diversi giocatori in prestito, tra cui anche Nicolò Rovella . Il centrocampista, acquistato dal Genoa lo scorso anno per oltre 15 milioni, è rimasto al Grifone per farsi le ossa e la sua permanenza in Liguria scadrà poi a fine anno, quando il mediano tornerà a Torino. Il classe 2001, dopo un inizio di stagione da protagonista con la casacca rossoblù, ha perso terreno nelle ultime giornate, anche a causa di un grave infortunio subito nelle scorse settimane. Rovella è stato infatti fermo oltre un mese per un problema alla coscia, tra gennaio e febbraio, periodo che è coinciso con il terzo cambio di allenatore del Genoa, che è passato da Shevchenko a Blessin, con tutti i cambiamenti del caso e amplificati dalla sessione di mercato, come sempre ricca di movimenti per il club ligure.

Come detto in precedenza, nonostante il calo naturale, a giugno Rovella tornerà a Torino, per essere poi giudicato da Massimiliano Allegri in vista della stagione 2022-23. Non è infatti certa la permanenza in bianconero, ma di sicuro il regista del Genoa potrà giocarsi le sue chance, in base anche a cosa faranno Rabiot e Arthur, in bilico per la prossima annata. Sicuramente Rovella è un patrimonio della Juventus, anche perché in caso di abbondanza potrebbe ripartire in prestito verso una squadra più blasonata o essere inserito in una trattativa come contropartita tecnica per arrivare ad un top di ruolo.