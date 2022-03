Juve, per De Sciglio pronto il rinnovo: è un fedelissimo di Max

Il terzino bianconero, che lavora da tempo con mister Allegri, sta per firmare il prolungamento del suo contratto in scadenza al 30 giugno.

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro dell'ex Milan: "Torniamo alla scorsa estate: la Juve era alla ricerca di un esterno basso, investimento comunque da fare già il prossimo luglio, e aveva appena accolto il pupillo di Allegri reduce da una parentesi in prestito a Lione. Sembrava dovesse essere di passaggio, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, invece è stato proprio Max a porre il veto. Della serie: vediamo come funziona, poi decideremo. La premessa è doverosa perché il rapporto tra Allegri e De Sciglio è molto bello, in nome della meritocrazia: la maglia da titolare arriva soltanto in cambio di un rendimento come minimo da “sei e mezzo”. Era stato Allegri a volerlo alla Juve, dopo averlo conosciuto al Milan. E queste situazioni prese per i capelli (la partenza per la Francia all’interno della gestione Pirlo sembrava l’anticamera di un addio) hanno più valore e significato quando si arriva a raddoppiare piuttosto che a lasciare.