Ronaldo: nessun passo in avanti dopo l’incontro tra Mendes e la Juventus

Questa mattina Jorge Mendes è atterrato a Torino e a breve dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus per trattare del futuro di Ronaldo.

redazionejuvenews

Le intenzioni del fuoriclasse portoghese sono ormai chiare a tutti: Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Questa mattina il suo agente Jorge Mendes è atterrato a Torino e ha da poco concluso l'incontro con la dirigenza bianconera per trattare del futuro dell'ex Real Madrid. Dopo circa un'ora e mezza di conversazione, le due parti non sono arrivate ad una conclusione, nessun passo in avanti.

La Gazzetta dello Sport riporta che "Mendes ha fatto il punto sugli interessamenti di Psg e City per il suo assistito ma non ha prospettato offerte concrete. Con questi presupposti la dirigenza juventina ha fatto presente che la Juve intende chiudere al più presto questa pagina. Congedo, insomma, con un messaggio molto chiaro: il club non aspetta passivamente decisioni altrui. E si aspetta che il giocatore in tempi brevi esca dal limbo". La situazione è particolarmente complessa. Da una parte la Juventus non ha intenzione di liberare il proprio attaccante per meno di 25 milioni di euro, anche a costo di perderlo a parametro zero a giugno, quando scadrà il suo contratto. Dall'altra il classe 1985 spinge con forza per il trasferimento. La domanda è, verso dove?

Qualche giorno fa si era parlato del PSG, ma al momento la squadra francese sembra essersi defilata. L'unica altra squadra sulle tracce di Cristiano sembra essere il Manchester City di Pep Guardiola. L'annuncio di Kane di voler rimanere al Tottenham ha infatti aperto le porte al possibile trasferimento del fuoriclasse portoghese. La squadra inglese, però, non sembra intenzionata a pagare la cifra richiesta dalla Juventus e spera che il giocatore possa liberarsi a zero. Nel mentre la Gazzetta assicura che "Allegri conta di schierarlo dall’inizio contro l’Empoli". L'allenatore bianconero si aspetta da CR7 un atteggiamento impeccabile, da serio professionista come è sempre stato. Contro l'Empoli Ronaldo sarà in campo o nuovamente in panchina? Lo scopriremo tra due giorni.