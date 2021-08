Ronaldo al PSG? Di Marzio smentisce tutto. Al contrario il City…

Ronaldo resta o va via? Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione dell'attaccante della Juventus. Niente PSG, l'unica opzione è il City.

Ronaldo-City non è però una soluzione facile: “Prima di tutto per i tempi, visto che manca poco alla fine del mercato. Per il prezzo, perché la Juve vuole 25 milioni che è la cifra a bilancio. Sembra che il City non sia intenzionato a pagarla. Guardiola prenderebbe Ronaldo solo se andasse via Sterling e non ci sono margini per farlo andar via in breve tempo, questa è un’altra condizione. E la terza che lo rende difficile è che la Juve accetterebbe come contropartita solo Gabriel Jesus, ma Guardiola ha cambiato idea e ora non lo vorrebbe dare. Come fa la Juve a dare Ronaldo senza un altro attaccante? Oggi è molto, molto difficile. Ma comunque l’unica squadra con cui ha contatto Mendes è il City. È da due mesi che sta provando a trovare soluzioni, il procuratore lo ha offerto a tanti club importanti in questo calciomercato. Questo un po’ “svilisce” Ronaldo, che non avrebbe bisogno di essere offerto”.