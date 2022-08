Juventus-Roma: le probabili formazioni

La squadra bianconera è attesa questa sera dal match contro la Roma, con Massimiliano Allegri che deve sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla squadra

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo contro la Roma, per la partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla bella vittoria nell'esordio in campionato contro il Sassuolo, firmata dalla rete di Di Maria e dalla doppietta di Vlahovic, e dal passo falso fatto contro la Sampdoria nella partita di lunedì scorso, valevole per la seconda giornata. I bianconeri hanno giocato un brutto primo tempo, e nella ripresa non sono riusciti a trovare il vantaggio, nonostante il miglioramento della prestazione e l'annullamento del gol messo a segno da Rabiot, a causa di un fuorigioco di Vlahovic che aveva fornito l'assist al francese.

La partita di questa sera sarà un test importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che è ancora un cantiere aperto viste le molte defezioni per infortuno: DiMaria e Pogba, i due primis cquisti del mercato, sono fuori per infortunio, con il primo che dovrebbe tornare tra poco, mentre il francese dovrebbe avercene ancora per un po'. A queste si unisce l'indisponibilità di Bonucci, annunciata in conferenza stampa dal tecnico bianconero, e dei lungodegenti Kaio Jorge, Akè e Chiesa.

Allegri recuperaSzczesny, che però è ancora in ballottaggio con Perin per la maglia da titolare. In difesa dovrebbero schierarsi De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce, con Bremer e Danilo al centro. Nella rifinitura di ieri il tecnico toscano ha poi provato il centrocampo a due, con Locatelli e Rabiot, e con Cuadrado, McKennie e Kostic a supporto di Vlahovic. In caso di 433 gli interpreti potrebbero cambiare, con Miretti in ballottaggio on McKennie, con uno dei tre trequartisti arretrato sulla luna dei centrocampo.

JUVENTUS (4231): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, McKennie, Kostic; Vlahovic

ROMA (3421): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Matic, Cristante, Spinazzola, Karsdorp; Pellegrini, Dybala; Abraham