News Juve / Dirigenza non contenta. Balzarini: “Allegri è rimasto a…”

A poco più di 24 ore dalla super sfida dell'Allianz Stadium contro la Roma, in casa Juventus si sentono ancora gli strascichi del pareggio a reti bianche con la Sampdoria. Nell'occhio del ciclone non tanto il risultato, anche se ci si aspettava decisamente una vittoria, quanto più che altro la totale assenza di gioco. La Vecchia Signora è apparsa priva di idee e Dusan Vlahovic isolatissimo là davanti. Non stupisce che in tutta la partita il centravanti serbo abbia toccato appena 8 palloni.

A onor della cronaca vanno ricordate le pesanti assenze di Pogba e Di Maria. Proprio loro! I grandi colpi che avrebbero dovuto dare una sterzata alla nuova stagione bianconera. Ma non può costituire un alibi quello degli infortuni. Lo scorso anno la Juve non ha messo in bacheca nemmeno un trofeo, non accadeva da tanto tempo. In società forse qualcuno sta rimpiangendo la scelta di Allegri sulla panchina, scelta fortemente caldeggiata da Agnelli. Anche fra i tifosi ci sono sia i detrattori, piuttosto feroci, che chi ha ancora fiducia nel tecnico livornese. Gianni Balzarini rivela il malcontento del club piemontese e analizza i motivi di un Allegri non più così considerato dalla parti della Continassa e dal pubblico juventino<<<