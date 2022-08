Calciomercato Juventus – Non è finita: può arrivare uno di questi tre

La Juventus mette la freccia su tutte e si appresta a chiudere per Leandro Paredes del Psg. Superate Roma e Liverpool che si erano inserite in questi ultimi giorni. Dopo l'ufficialità di Arkadiusz Milik , nel weekend potrebbe arrivare anche l'annuncio dell'arrivo del centrocampista argentino.

I due club si sono venuti incontro. La Vecchia Signora ha accettato di inserire l'obbligo di riscatto nel prestito già pattuito con i francesi. I bianconeri pagheranno un onere di circa tre milioni e poi 15 milioni al momento del riscatto del calciatore. Ma la dirigenza piemontese potrebbe non aver terminato il suo lavoro in questa sessione estiva. Ci sarebbero ancora tre nomi in ballo, uno dei quali potrebbe arrivare alla corte di Allegri<<<