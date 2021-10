Designazioni arbitrali, Juventus-Roma: arbitra Orsato, Nasca al Var

Oggi l'AIA ha rivelato tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Juventus-Roma sarà arbitrata da Daniele Orsato

Oggi l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha rivelato tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Juventus-Roma sarà arbitrata da Daniele Orsato, uno degli arbitri migliori del panorama calcistico mondiale. Nel 2020, infatti, l'italiano ha vinto il premio come miglior arbitro al mondo. I suoi assistenti saranno Bindoni e Bresmes, mentre il quarto uomo sarà Colombo. In sala VAR ci sarà Nasca, assistente al Var Costanzo. Di seguito ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per l'ottava giornata di Serie A.