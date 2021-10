Juventus-Roma: lo Stadium registra il tutto esaurito

Venduti anche gli ultimi tagliandi messi in vendita dopo la modifica della capienza dello Stadium, passata al 75%

La Juventus sta preparando alla Continassa la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali: dopo aver lavorato per una settimana a ranghi ridotti, Massimiliano Allegri sta ritrovando mano mano i suoi giocatori, che stanno rientrando a scaglioni dagli impegni con le rispettive Nazionali. Gli ultimi ad arrivare saranno i sudamericani nella notte di venerdì, che potrebbero comunque essere a disposizione per la partita contro la Roma in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Una sfida importante per il proseguo della stagione dei bianconeri, che poi dovranno affrontare nella stessa settimana lo Zenit in Champions League e l'Inter a San Siro: le tre sfide ravvicinate diranno molto ad Allegri sulla condizione della squadra, che comunque domenica dovrà fare a meno di alcune pedine.