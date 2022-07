Possibile ritorno alla Juventus per Pjanic

La Juventus continua a muoversi ed a sondare le opzioni di mercato per migliorare la squadra in vista del prossimo anno e del via della Serie A

La Juventus continua la sua preparazione in USA, dove dopo le amichevoli contro il Deportivo Guadalajara e il Barcellona, è attesa dalla terza contro il RealMadrid, ultima partita prima del ritorno in Italia. Dopo la tournée la Juventus, oltre alla classica partita in famiglia di Villar Perosa, è attesa dalla sfida contro l'AtleticoMadrid a Tel Aviv, nell'ultima partita prima dell'esordio in campionato, in programma contro il Sassuolo tra le mira amiche dell'Allianz Stadium. Nel frattempo la dirigenza sta continuando a lavorare sul mercato, per regalare a Massimiliano Allegri la rosa migliore possibile per la prossima stagione.

Dopo Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus non vuole fermarsi, anche se prima serve sfoltire la rosa. Alcuni nomi sono già in uscita, ed una volta completata la loro cessione la squadra di Torino potrà concentrarsi sui nuovi acquisti. Molte ancora le esigenze della Juventus, alle quali si è aggiunta quella possibile di un centrocampista centrale, dopo l'infortunio di Paul Pogba. Relativamente a questo, è tornato di moda il nome di Miralem Pjanic: incontrato nella partita contro il Barcellona, il bosniaco ha giocato una grande partita, come ammesso dallo stesso Xavi, ma il suo futuro è ancora in bilico.

Pjanic ha un grande rapporto con tutti a Torino, ma il nuovo tecnico ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Ci sarà quindi da attendere per capire le sorti del giocatore Bosniaco, che intanto ha parlato del suo ritorno in blaugrana dopo un anno al Besiktas: "Ho un contratto con il Barcellona fino al 2024 e voglio rispettarlo. E poi c'è Xavi, che per me è sempre stato un modello da calciatore. Lavorare con lui è speciale. Sono certo che il Barcellona sarà protagonista di una buona stagione, è una squadra completa in tutti i reparti. Dopo stagioni avare di successi è il momento di tornare a vincere".