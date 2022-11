Juventus, i risultati delle squadre giovanili: bene l’U16 e l’U15

Weekend pieno di successi per la Juventus. Non solo la prima squadra, ma anche gli under hanno ottenuto ottimi risultati: pari per l'U19 femminile, mentre successi per l'U17,16 e 15 maschile. Ecco il report: "Una trasferta difficile e insidiosa quella che attendeva la Primavera femminile di Coach Piccini. Al Centro Sportivo "Tre Fontane" Roma e Juventus pareggiano 1-1. Al vantaggio giallorosso alla mezz'ora della ripresa, firmato da Ferrara su calcio di rigore, risponde Zamboni dalla panchina quattro giri di orologio più tardi. Un punto importante sul campo della capolista. Queste le parole di Coach Piccini al termine della gara: «Sono soddisfatta della prestazione di tutte le ragazze, si è vista a tratti maturità e gestione di momenti importanti. Era importante trovare una prestazione di livello e un risultato positivo con una squadra come la Roma, in trasferta, dopo le gare perse nelle fasi finali nelle scorse stagioni. Evelina Duljan si è messa a disposizione con entusiasmo e umiltà, ci ha aiutate sul campo, ma sono contenta della prestazione di tutte le ragazze perché gare come queste ci aiutano a continuare a lavorare e a migliorarci per proseguire la nostra crescita».