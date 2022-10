Juve, il report delle squadre giovanili: vittoria per l’U19, pari per l’U16

Il sito della Juventus ha pubblicato i risultati delle rappresentanze giovanili. Successo per l'U19 femminile, pareggio invece per l'U16, mentre l'U17 ha sconfitto il Pisa . Ecco la nota del club bianconero: "Recap del weekend delle giovanili bianconere. PRIMAVERA FEMMINILE, GRANDE TRASFERTA A VERONA Grande vittoria delle ragazze di Coach Piccini a Verona, contro l'Hellas. Subito avanti con Cinquegrana, le bianconere subiscono il pareggio di Casellato al 27' della ripresa, ma poi ripassano avanti con Ruggeri due minuti dopo mettono al sicuro la vittoria al 36' grazie al gol di Sardo.

Granata avanti dopo soli 6 minuti con Carreri, la reazione bianconera si concretizza al 20' col pareggio di Merola. Al decimo della ripresa i bianconeri mettono la freccia con Lontani, ma per i ragazzi di Rivalta non c'è possibilità di festeggiare la vittoria, perché il Toro pareggia con Finizio al 26'. UNDER 17 A VALANGA SUL PISA Grande vittoria interna per i ragazzi di Panzanaro all'"Ale&Ricky. Ecco il tabellino del 7-0".