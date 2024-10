Juventus, i risultati del weekend dell’attività di base

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati molti gli impegni che nella settimana del 30 settembre – 6 ottobre 2024 hanno visto coinvolte tutte le nostre squadre dell’Attività di Base, specialmente nel week-end del 5-6 ottobre: dai consueti test match – da sotto età con squadre dilettantistiche e con i pari età di squadre professionistiche come le italiane Parma e Spezia e i danesi del Gentofte –, ai diversi tornei regionali e alle formative trasferte rispettivamente in Toscana dell’Under 12 di Mister Cavaglià in occasione della “Junior Champions League” e in Emilia-Romagna dell’Under 10 di Mister Perla in occasione della seconda edizione del Memorial “Luigi Pivi”.

I risultati

“Esperienze, queste ultime due, che hanno permesso ai nostri giovani bianconeri di confrontarsi con i pari età di diverse squadre professionistiche italiane. In questo fine settimana c’è stato spazio anche per la seconda gara ufficiale della stagione per l’Under 13 di Mister Niello nella categoria “Under 13 Pro”.

Buona lettura! IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE TORNEI REGIONALI UNDER 11 FEMMINILE (ROSSI) Primo posto per l’U11 femminile di Mister Rossi al torneo “Super Game”, evento sportivo dedicato a squadre dilettantistiche U9 maschili. Under 11 femminile – Mister Rossi | 05-10-2024 UNDER 7 (BOSCOLO) Due vittorie e un pareggio, da sotto età, per l’U7 di Mister Boscolo al torneo “Calcio d’inizio”, evento sportivo andato in scena a Grugliasco – in provincia di Torino – presso il centro sportivo “San Remo 72” e dedicato a squadre dilettantistiche U8. SQUADRE AFFRONTATE (U8) CBS, Pinerolo e Sisport.

Under 7 – Mister Boscolo | 05-10-2024 LA DOMENICA DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 (NIELLO) Campionato “Under 13 Pro” – Girone A Juventus-Torino 3-1 Folin Cerato Dwomo Allianz Training Center – Vinovo (provincia di Torino)”.