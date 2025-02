Juventus, i risultati dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “In questa settimana, inoltre, due delle nostre squadre maschili – l’Under 13 di Lorenzo Niello e l’Under 12 di Matteo Angaroni – sono state impegnate in due gare ufficiali.

Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ TORNEI REGIONALI UNDER 12 (CAVAGLIÀ)”.

“Una vittoria e un pareggio, in due partite disputate, per l’U12 di Mister Cavaglià in occasione del torneo “Pre Match”, evento sportivo andato in scena a Caselle Torinese e dedicato a squadre professionistiche U12.

IL PERCORSO Juventus-Copenhagen 5-1 Bosio Ligato Conde Juventus-Nordsjælland 0-0 Under 12 – Mister Cavaglià | 31-01-2025 UNDER 11 (SAPORITO).

Due sconfitte, da sotto età, in altrettante partite per l'U11 di Mister Saporito al torneo "Cristalli di neve", evento sportivo andato in scena a Grugliasco e dedicato a squadre dilettantistiche U12. SQUADRE AFFRONTATE (U12) CBS e Chieri".