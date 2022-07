Juventus, ufficiale il rinnovo di De Winter. Poi il prestito all’Empoli

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Koni De Winter. Successivamente il belga andrà in prestito all'Empoli.

La Juventussta lavorando attivamente per quanto riguarda il calciomercato. Oltre agli arrivi di Pogba, Di Maria e Cambiaso, i bianconeri sono impegnati anche sul fronte giovani, come testimoniato dalla trattativa per Yildiz, centrocampista del Bayern Monaco, svincolatosi dopo l'esperienza con i bavaresi. La Vecchia Signora, infatti, sta decidendo in queste ore il futuro di Koni De Winter, difensore centrale dell'U23, protagonista assoluto con la casacca bianconera nell'ultima stagione in Serie C sotto la guida di Lamberto Zauli.

Il calciatore belga, infatti, vorrebbe provare una nuova esperienza, come testimoniato anche dal suo agente Fabrizio Lioi, in una recente intervista: "Koni può percorrere due possibili strade il prossimo anno: restare in prima squadra con la Juventus, oppure andare in prestito in un campionato vero come può essere la Serie A. L'U23 è stato un ottimo trampolino di lancio, perché quest'anno è cresciuto davvero tanto. Non lo rivedremo più con la formazione U23. E' un giocatore molto richiesto sul mercato, ma tra noi e la Juve non ci sono segreti. C'è interesse dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Germania, è molto appetito anche in Italia. Ne parleremo, c'è ancora molto tempo. Ora avrà bisogno di giocare contro avversari migliori. Ad inizio stagione c'era qualche perplessità sulla categoria, ma Koni è uscito arricchito da questa esperienza".

Il classe 2002 ha diverse richieste in Serie A, e la Juventus, prima di farlo partire, ha deciso di rinnovare il contratto del difensore belga, con un nuovo accordo fino al 2026, prolungando per altri due anni. Successivamente, come riportato negli scorsi giorni da Romeo Agresti, De Winter saluterà la Vecchia Signora per passare in prestito all'Empoli, club che da sempre investe sui giovani e potrà garantire al belga un discreto minutaggio nella massima serie, così da far acquisire esperienza all'ex calciatore dell'U23, patrimonio della Juventus per il futuro, ma per adesso il presente di De Winter si tinge di azzurro.