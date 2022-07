Juve, Agresti: “Fatta per il passaggio di De Winter all’Empoli”

Il mercato della Juventus è in pieno fermento e sono tanti gli affari in piedi. Dati ormai per certi gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Andrea Cambiaso, il club bianconero sta lavorando sull'acquisto di Zaniolo e valutando le offerte per Matthijs De Ligt. Nel frattempo però ci sono anche altri affari di cui occuparsi, come quelli che riguardano i giovani. Tra Primavera e Under 23 infatti la Juventus continua a sfornare giocatori interessanti e alcuni di questi ora sono in cerca di una sistemazione. E uno di questi l'ha trovata. Secondo Romeo Agresti, giornalista ben informato sulle questioni bianconere, è tutto fatto per il trasferimento di Koni De Winter all'Empoli.