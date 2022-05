Juventus, il rinnovo di De Ligt è ancora incerto: le big intanto si informano

L'avventura tra la Juventus e De Ligt potrebbe andare ancora avanti. Si sta lavorando sul rinnovo, ma la strada è ancora lunga.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero è molto attivo per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni, ma la Vecchia Signora non sta tralasciando la situazione rinnovi. Infatti, il club piemontese, dopo aver prolungato i contratti di Perin e Cuadrado, vorrebbe trovare un nuovo accordo anche con De Ligt, centrale della retroguardia bianconera. La permanenza dell'olandese è infatti fondamentale, visto che Chiellini saluterà la compagine juventina, e Bonucci si avvia verso la fase discendente della carriera, motivo per cui Madama punterà tutto sull'ex Ajax per far partire il nuovo corso.

La situazione del possibile rinnovo è stata accennata nell'incontro della settimana scorsa con Rafaela Pimenta, avvocatessa che ha preso l'eredità del compianto Mino Raiola. Il protagonista di quel summit era Pogba, ma con l'entourage si è discusso anche del futuro di De Ligt. L'olandese ha il contratto in scadenza tra due stagioni, nel 2024, e percepisce 8 milioni più bonus, una cifra molto importante per le casse juventine. L'opzione sul tavolo, secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbe un biennale, fino al 2026, indicativamente alle stesse cifre, proposta favorevole anche per l'agente dell'ex Ajax. La vera discussione dovrebbe essere sulla clausola, visto che la Juventus vorrebbe metterla oltre i 120 milioni, mentre l'entourage la preferirebbe sui 70-80.

Il club bianconero è infatti preoccupato dai top club esteri, che potrebbero non metterci molto a spendere quella cifra per un calciatore ancora giovane, ma già con cinque anni di esperienza internazionale e tanti trofei conquistati nella sua personale bacheca. Il futuro quindi è ancora tutto da scrivere, anche perché nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro per definire il trasferimento di Pogba a Torino, e inevitabilmente si parlerà anche di De Ligt, cercando di trovare una soluzione che vada bene a tutti, per proseguire una storia d'amore destinata ancora ad andare avanti.