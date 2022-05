Pogba: tutto fatto per il ritorno del francese

La trattativa per riportare il calciatore francese a Torino sembra essere decollata nelle ultime ore, con la volontà del giocatore che ha giocato un ruolo fondamentale

redazionejuvenews

La Juventus manderà in archivio la stagione questa sera, nella partita in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. La sfida ai viola chiuderà un'annata sicuramente non positiva per la squadra, che per la prima volta dopo dieci anni chiuderà la stagione senza alzare un trofeo, ma soprattutto senza essere mai stata veramente in lotta per giocarsi la vittoria dello Scudetto, e con il rammarico delle sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

La dirigenza bianconera sta quindi già lavorando sul mercato, per mettere subito a disposizione di Allegri la migliore rosa possibile per il prossimo anno. Molti i movimenti in previsione, soprattutto a centrocampo, con il primo tassello per il nuovo reparto centrale della Vecchia Signora che sembra ormai quasi ufficialmente inserito. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata nella trattativa per Pogba, dovuta alla volontà del giocatore, che ha scelto di tornare a Torino rifiutando l'offerta economicamente più vantaggiosa del PSG.

Dopo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail nelle scorse settimane su di un interessamento del Manchester City per il francese, il giocatore, ha subito la corte degli Sky Blues, e avrebbe ristretto la sua scelta a soli sue club, la Juventus e il PSG. L'offerta in termini economici non poteva essere paragonabile, ma Pogba, dopo aver parlato anche con Massimiliano Allegri circa la posizione nel suo progetto, ha scelto di tornare sotto la Mole, e di riabbracciare la sua vecchia squadra. Il francese dovrebbe percepire uno stipendio di 8 milioni di euro di parte fissa, con 2 di bonus legati a traguardi di squadra e personali. Il ritorno del francese a Torino rappresenterebbe un unicum nel calciomercato calcistico: la squadra bianconera ha infatti preso Pogba a parametro zero proprio dal Manchester United, rivendendolo a 105 milioni di euro ai Red Devils, e potrebbe riprenderlo a parametro zero dalla squadra di Manchester.