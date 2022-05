Juve, Buffon: “Pogba farebbe farebbe comodo a tutti. Vlahovic Promosso”

Da Chiellini fino alla Juve e Pogba: le parole di Buffon a margine dei festeggiamenti per il 20° anniversario della Fondazione Nicolò Galli

Intervenuto a margine dei festeggiamenti per il 20° anniversario della Fondazione Nicolò Galli, Buffon ha parlato dell'addio di Chiellinialla Juve e all'Italia: "Bisogna farsene una ragione, purtroppo o per fortuna, la vita è questa. Dopo un po' è giusto che si metta in archivio ciò che è stato e si proceda su strade alternative per fare un altro tipo di mestiere. Per me avrebbe potuto continuare per almeno un anno o due, poteva e potrebbe continuare a grandissimi livelli ed essere utile in tutte le squadre in cui giocherà". Sull'Europeo: "Mancini ci ha fatto sognare e ha fatto qualcosa di clamoroso, bisogna affidarsi a lui affinché questi ragazzi si consacrino. Hanno fatto un grande exploit, adesso c'è da dimostrare di valere quel livello che poi è questa la vera difficoltà del calcio".