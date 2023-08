Juventus, rinnovato l’accordo con un sponsor

La Juventus esordirà in campionato il 20 agosto contro l' Udinese , nella partita valvole per la prima giornata della Serie A. Oltre che sul mercato, i bianconeri stanno anche lavorando con i loro sponsor , ed hanno rinnovato la partnership con chi, lo scorso anno, li vestiva.

"Ancora insieme, parola d’ordine: eccellenza. La Juventus continua, per la terza stagione consecutiva, la collaborazione con Loro Piana . Durante il campionato 2023/2024, la maison piemontese vestirà i calciatori in tutti gli impegni ufficiali, dalle occasioni più istituzionali ai momenti pre e post partita. Oltre al commitment per l'eccellenza sportiva, Juve e Loro Piana confermano di condividere valori, tradizione e filosofia, tra cui l’inclusività e la continua ricerca di innovazione.

Dinamico e versatile, dalla palette classica e senza tempo (blu, tortora, beige), il guardaroba dei giocatori si compone di look casual, ma sofisticati - polo in piqué di cotone, pantaloni in cotone o in lana Wish® dai dettagli sartoriali aggiornati nei volumi e mocassini di pelle con suola in gomma -. Leitmotiv delle divise è lo stile senza tempo di Loro Piana.