Arsenal-Juve 0-2: elogio all’Allegrismo e al corto muso

Il concetto di bene o male è dagli albori della storia uno dei dilemmi più interessanti dell'umanità. La Juve di Allegri, però, gioca indubbiamente male, ma vince. Che piaccia o non piaccia, la strategia di Max è vincente, come dimostrato nell'amichevole di ieri contro l'Arsenal. Guardando ai soli numeri non c'è stata infatti partita. La Juve ha avuto appena il 25% del possesso palla, ha battuto un solo angolo, ha fatto un solo cross e un solo tiro in porta. Quest'ultimo è di sicuro il dato più interessante, perchè la Juve ha vinto 2-0.