Juventus, il ricordo di cinque partite europee in Olanda

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle sfide di Champions League.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Champions. Ecco il comunicato: “Il 17 settembre la Juve torna in campo in Champions League, contro il PSV Eindhoven. Si tratta di una sfida totalmente inedita, nella competizione. Andiamo a vedere insieme qualche precedente storico contro un’altra grande olandese, l’Ajax. Cinque notti in Olanda 1974/75 Ajax 2-1 Juventus (Ottavi, Coppa UEFA). La prima volta in doppia gara (nel 1973 i bianconeri avevano incontrato gli olandesi in Finale secca di Coppa dei Campioni. All’andata la Juve aveva vinto a Torino per 1-0. Decisiva è così la rete del momentaneo pareggio di Damiani, dopo l’iniziale vantaggio di Blankenburg. Vince l’Ajax, alla fine, con rete di Muhren, ma ai quarti passa la Juve. 1977/78 Ajax 1-1 Juventus (Quarti di Finale, Coppa dei Campioni). Andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. Un match che sembra destinato alle reti bianche, fino agli ultimi minuti. Passa l’Ajax con Van Dord, pareggia Causio proprio al 90′. La Juve supererà il turno, ai calci di rigore. 1996/97 Ajax 1-2 Juventus (Semifinali, Champions League) Una straordinaria Juventus, all’andata e al ritorno. I bianconeri, campioni in carica, arrivano alle semifinali contro l’Ajax e impartiscono in Olanda una lezione di calcio. Finisce 2-1 per i bianconeri (in gol nel primo tempo con Amoruso e Vieri, ma il parziale potrebbe essere più pesante. E lo sarà, al ritorno: 4-1 per la Juve”.

Le altre gare in Olanda

“Ajax 0-1 Juventus (Fase a gironi, Champions League) storicoajax04.jpg Un gol di Nedved verso la fine del primo tempo (minuto 42) assicura la vittoria e i tre punti alla Juventus, che esordisce nel modo migliore nella fase a gironi della Champions League 2004/2005. 2009/10 Ajax 1-2 Juventus (Sedicesimi di finale, Europa League) Doppio Amauri. La Juve, inizialmente in svantaggio (rete iniziale di Sulejmani) prima pareggia e poi nella ripresa passa con l’attaccante brasiliano. Al ritorno sarà 0-0, e la Juve passerà il turno”.