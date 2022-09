Juventus, il resoconto degli under: bene l’U19 e l’U16

Il sito della Juventus ha pubblicato il recap dei risultati delle rappresentanze giovanili della Vecchia Signora. Vittorie per l'U19 femminile, l'U15 e U16 maschile , pari invece per l'U17 maschile. Di seguito il comunicato: "Il tanto atteso inizio di stagione è arrivato per l'Under 16 di Mister Claudio Rivalta, al suo esordio sulla panchina bianconera, e per l'Under 15 di Mister Roberto Benesperi. Quarta giornata di campionato, invece, per l'Under 17 di Mister Piero Panzanaro. Seconda gara ufficiale, invece, per la Primavera femminile di Coach Silvia Piccini. Scopriamo insieme tutti i risultati delle nostre Giovanili! UNDER 19 FEMMINILE La Primavera di Coach Piccini vince e convince. Al "Dino Marola" di Vinovo le bianconere superano con un netto 9-1 il Tavagnacco e volano a quota 6 punti in classifica dopo le prime due giornate di campionato.

Un match che la Juve incanala da subito nella direzione desiderata, trovando il vantaggio al 1', prima di essere, però, momentaneamente agganciata dalle ospiti al minuto 8. Passeranno, poi, appena tre giri di orologio e la nostra Under 19 tornerà in vantaggio e da quel momento in avanti la gara sarà in discesa fino al triplice fischio. La Primavera tornerà in campo nel fine settimana del 15/16 ottobre, nuovamente tra le mura amiche, contro il Milan. Disponibile il tabellino della seconda giornata. UNDER 17 MASCHILE Dopo le due vittorie consecutive contro Modena e Napoli, rispettivamente alla seconda e alla terza giornata, arriva il secondo pareggio stagionale per la nostra Under 17. A Vinovo finisce 1-1 il match tra la squadra di Mister Panzanaro e i pari età del Genoa. Al vantaggio bianconero firmato da Finocchiaro, nel corso del primo tempo, risponde a inizio ripresa Romano. Botta e risposta, dunque, da parte dei due numeri 10 in campo. Un punto per parte e Juve che sale a quota 8 punti e rimane imbattuta. Prossimo appuntamento nel week-end del 15/16 ottobre sul campo del Sassuolo. Qui sotto il tabellino del match. UNDER 16 MASCHILE Esordio vincente per la nostra Under 16 e, di conseguenza, anche per Mister Rivalta.