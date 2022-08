Nazionale italiana, definito il programma delle squadre giovanili

La stagione è oramai ripartita per tutti, anche per le Nazionali. Le varie squadre dell'Italia, tra poche settimane torneranno in campo, e la Federazione ha stilato il calendario completo. Ecco la nota della FIGC: "Riparte la stagione 2022-23 e le Nazionali Azzurre sono subito protagoniste: dopo le due amichevoli di inizio agosto a Coverciano per l’Under 18 e l’Under 19, nei prossimi giorni tornano in campo anche l’Under 16 e l’Under 17 con una serie di amichevoli contro Inghilterra e Svizzera e per l’occasione sarà possibile seguire gli Azzurrini in live streaming sul sito figc.it. Dopo il successo dello scorso anno in termini di numeri e visibilità, infatti, anche per la nuova stagione la FIGC ha confermato il ricchissimo palinsesto di partite delle Nazionali Giovanili maschili e femminili che saranno trasmesse da RaiSport e RaiPlay e quelle che andranno in diretta streaming sul sito www.figc.it, con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere ulteriormente al grande pubblico i giovani talenti italiani, che in ambito giovanile hanno raggiunto anche ottimi risultati nelle ultime competizioni internazionali.