Mercato Juve / Terremoto in Premier, 100 milioni sul piatto

La riunione di venerdì ha messo in luce i gravi problemi economici della Juventus. Per rientrare delle enormi spese sostenute in questi anni, servirà tagliare alcuni costi insostenibili, ma anche affidarsi ai risultati sportivi. In questo senso, passare il turno in Champions quest'anno e qualificarsi alla prossima edizione della competizione sarà di fondamentale importanza.